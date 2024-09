Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in der Schülerstraße

Gera (ots)

Gera: Mehrere Polizeistreifen rückten gestern früh (04.09.2024), kurz nach 06:00 Uhr in die Schülerstraße aus. Dort eskalierte in einer Wohnung ein Streit zwischen einem 59-jährigen Mann (algerisch) und dessen Lebensgefährtin (34, ungarisch). Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde der 59-Jährige von der Frau körperlich angegriffen, bedroht und mit einem Messer attackiert. Bereits in der Nacht kam es zu einer gleichgelagerten Auseinandersetzung zwischen den beiden. Durch den Angriff wurde der 59-Jährige jeweils verletzt (nicht lebensbedrohlich) und wurde medizinisch versorgt. Die 34-jährige Angreiferin wurde im Zuge des Einsatzes gestellt und in Gewahrsam genommen. Sowohl der 59-Jährige, als auch die 34-jährige Frau standen nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Täterin auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Kriminalpolizei in Gera übernahm die Ermittlungen. (RK)

