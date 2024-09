Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW Fahrerin unter Drogeneinfluss

Greiz (ots)

Greiz. Am 04.09.2024 gegen 20:15 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz eine 41-jährige PKW Fahrerin, in der Bruno-Bergner-Straße in Greiz, einer Verkehrskontrolle. Der dabei durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf Methamphetamin, so dass eine Blutentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet wurde. <BF>

