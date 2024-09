LPI-G: Kontrolle Am Sommerbad

Altenburg (ots) - Schmölln: Kurz nach 20:00 Uhr meldete gestern Abend (03.09.2024) ein Zeuge, im Bereich des Waldstückes Am Ziegengraben in Schmölln, ein Feuer bemerkt zu haben. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus und starteten bei Ankommen direkt mit den Löscharbeiten. Nach vorläufigen Erkenntnissen brannte im Bereich des Waldes Unrat. Durch die Flammen wurden zwei in der Näher befindliche Bäume in Mitleidenschaft gezogen. Dank der ...

