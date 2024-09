Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verhalten führt zu Ingewahrsamnahme

Gera (ots)

Gera: Eine Gruppe, bestehend aus mehreren jungen Männern, sorgte heute Nacht gleich zweimal für einen Polizeieinsatz. So bemerkten Polizeibeamte kurz vor Mitternacht (04.09.2024, 23:25 Uhr) wie die Gruppierung in der Zoitzbergstraße lautstark rechtsradikale Parolen ("Sieg Heil") rufen. IM Zuge des daraufhin eingeleiteten Polizeieinsatzes konnten drei Täter (21 ,21 ,26) gestellt und entsprechend kontrolliert werden. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurden die zum Teil unter Alkoholeinfluss stehenden Täter des Platzes verwiesen. Scheinbar davon unberührt fiel die Gruppe kurz darauf in der Nürnberger Straße / Wiesestraße erneut auf, indem sie abermals "Sieg Heil" skandieren. Einer der Täter, ein 21-Jähriger verhielt sich vor Ort derart aggressiv, dass er letzten Endes in Gewahrsam genommen werden musste. Alle drei müssen nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell