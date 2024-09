Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand verhindert - Zeugen gesucht !

Gera (ots)

Gera: Ein Zeuge bemerkte gestern Abend (04.09.2024), gegen 19:40 Uhr, wie sich zwei Jugendlichen in der Webergasse aufhielten und dort einen Laubhaufen in Brand setzten. Dank des schnellen Einschreitens des Zeugen, welcher den Brand noch in der Entstehung löschte, konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Die beiden Jugendlichen (männlich) ergriffen unvermittelt die Flucht. Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndung der alarmierten Polizei konnten diese nicht gestellt werden. Die Geraer Polizei ermittelt dazu und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Flüchtigen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (Bezugsnummer 0231342/2024). (RK)

