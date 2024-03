POL-RBK: Overath - 17-Jähriger nach Vollbremsung leicht verletzt - Polizei sucht flüchtigen Pkw-Fahrer

Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zu Sonntag (03.03.) gegen 04:30 Uhr hat ein bislang Unbekannter versucht, in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Henri-Dunant-Straße im Stadtteil Kaule einzubrechen. Die Bewohnerin der Hochparterrewohnung wurde durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen und ...

mehr