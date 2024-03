Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter springt nach Einbruchsversuch vom Balkon in Hochparterre

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag (03.03.) gegen 04:30 Uhr hat ein bislang Unbekannter versucht, in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Henri-Dunant-Straße im Stadtteil Kaule einzubrechen.

Die Bewohnerin der Hochparterrewohnung wurde durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen und sah eine Person auf ihrem Balkon stehen. Offenbar hatte der Mann kurz zuvor versucht, die Tür gewaltsam durch Hebeln zu öffnen, ließ dann aber von der Tür ab, sprang vom Balkon und flüchtete in Richtung der Sackgasse der Henri-Dunant-Straße.

Die Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben: männlich, circa 30 Jahre alt, helle Hautfarbe, Spitzbart, kurze Haare oder Glatze, muskulöse Figur, schwarze Lederjacke, schwarze Hose.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung. Für weitere Hinweise wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell