Gestern Morgen (04.03.) gegen 07:00 Uhr wurde ein Kölner BMW auf dem Refrather Weg in Bergisch Gladbach-Gronau durch Polizisten der Polizeiwache Bergisch Gladbach angehalten und der Fahrer, ein 43-jähriger Kölner, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da die Beamten körperliche Anzeichen feststellen konnten, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum deuteten, wurde dem Fahrer ein Drogenvortest angeboten. Der Test verlief positiv, so dass anschließend eine Blutentnahme als Beweismittel im Verfahren erforderlich war. Die Blutprobe wurde durch einen Arzt in einem nahegelegenen Krankenhaus entnommen. Anschließend musste der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Wenige Stunden später, gegen 11:15 Uhr, haben Polizisten des Verkehrsdienstes einen 45-jährigen Odenthaler auf der Buchholzstraße, ebenfalls in Gronau, bemerkt. Er war mit einem Elektrokleinstfahrzeug der Marke Segway unterwegs, an welchem ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht war. Für das aktuelle Versicherungsjahr 2024/2025 hätte es jedoch blau sein müssen. Somit ergab sich der Verdacht, dass das Fahrzeug seit dem 01.03. nicht mehr über die erforderliche Pflichtversicherung für das aktuelle Versicherungsjahr verfügt und der Fahrer wurde gestoppt. Bei der Kontrolle ergaben sich zusätzlich Verdachtsmomente auf einen Konsum von Betäubungsmitteln, die dann durch einen positiven Drogenvortest bestätigt wurden. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen und auch für ihn endete damit vorerst die Fahrt. Er wird sich neben dem Vorwurf des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

In der Nacht zu heute (05.03.) gegen 01:15 Uhr wurde im Zuständigkeitsbereich der Polizeiwache Overath ein Pkw der Marke BMW auf der Kölner Straße kontrolliert. Die Polizisten bemerkten körperliche Auffälligkeiten bei dem 22-jährigen Fahrer aus Bergisch Gladbach und führten mit ihm einen Drogenvortest durch, der die Feststellungen durch ein positives Ergebnis bestätigte. Dem Mann wurde noch vor Ort durch eine hinzugezogene Ärztin eine Blutprobe entnommen. Auch für ihn endete umgehend die Fahrt und er wird sich im Rahmen eines Bußgeldverfahrens verantworten müssen. Beim erstmaligen Verstoß sieht der Bußgeldkatalog hierbei ein Bußgeld von 500 Euro zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr, 2 Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Monat Fahrverbot vor. (ct)

