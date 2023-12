Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohnung

Winterberg (ots)

Im Zeitraum vom 28.11.2023, 09:00 Uhr bis zum 08.12.2023, 22:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Ferienwohnung in der Straße "Am Waltenberg" in Winterberg ein. Nachdem sie die Scheibe der Balkontür eingeschlagen hatten, gelangten sie in die Wohnung und durchsuchten die Zimmer. Angaben zu entwendeten Gegenständen liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise oder verdächtige Feststellungen bitte an die Polizei Winterberg unter 02981 - 90203611 (Schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell