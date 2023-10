Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer landete im Straßengraben

Altenburg (ots)

Serbitz: Am 12.10.2023, kurz nach 08:00 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Motorrades Kawasaki die B 93 aus Richtung Serbitz kommend in Richtung Treben. In einer Kurve kam der 18-Jährige bei regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Auf Grund des Rettungseinsatzes musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad selbst musste abgeschleppt werden.

