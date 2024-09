LPI-G: PKW Fahrer unter Einfluss von Drogen und weiterer unter Einfluss von Alkohol

Greiz (ots) - Greiz. Am 04.09.2024 gegen 20:15 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz eine 41-jährige PKW Fahrerin, in der Bruno-Bergner-Straße in Greiz, einer Verkehrskontrolle. Der dabei durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf Methamphetamin, so dass eine Blutentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet wurde. Rückfragen bitte an: ...

