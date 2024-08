Geilenkirchen (ots) - An der Limburgstraße in Bauchem öffneten Unbekannte vom 4. August (Sonntag) zum 5. August (Montag) ein parkendes Fahrzeug und durchsuchten das Handschuhfach. Im gleichen Zeitraum wurde aus einem in Niederheid an der Von-Humboldt-Straße parkenden Pkw Bargeld entwendet. Die Täter durchsuchten mehrere Taschen, die im Innenraum des Fahrzeugs standen. An der Danziger Straße wurde in der Nacht zum 7. ...

