Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickbetrug durch Schockanruf

Heinsberg-Eschweiler (ots)

Eine Seniorin aus Heinsberg erhielt am Dienstag, 20. August, gegen 14.30 Uhr, den Anruf einer aufgebrachten und schreienden Frau, die immer wieder von einem Unfall sprach. Dann übernahm ein Mann das Gespräch, der sich als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ausgab. Dieser sagte ihr, dass ihre Schwiegertochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun nur gegen Zahlung einer mittleren fünfstelligen Summe nicht in Haft genommen werden würde. Diese solle bei der Staatsanwaltschaft hinterlegt werden. Die Frau gab an, nicht so viel Bargeld zu besitzen, lies sich aber nach längeren Telefonaten davon überzeugen, ihren Schmuck an einen angeblichen Mitarbeiter der zuständigen Staatsanwaltschaft zu übergeben. Ein etwa 27-jähriger, zirka 175 Zentimeter großer Mann mit heller Haut und schwarzen kurzen Haaren erschien dann auch bei der Frau und holte den Schmuck ab. Er war mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt mit Applikationen bekleidet. Wer hat den Mann gegen 19.30 Uhr in der Nähe der Ilbertzstraße gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise zu diesem Fall nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

