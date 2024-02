Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 03.02.24

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

In der Freitagnacht, gegen 01:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Schnellimbissrestaurants an der Emder Straße zu einer Körperverletzung und einer Beleidigung. Aus einem herangefahrenen Pkw stiegen fünf Personen aus, hierunter auch der bislang unbekannte männliche Täter. Der Täter schlug auf dem Parkplatz einem 23-Jährigen aus Wiesmoor in das Gesicht, beleidigte dessen 26-jährige weibliche Begleitung und schlug in Folge auch dieser in das Gesicht. Anschließend stiegen die fünf Personen wieder in den Pkw und entfernten sich von der Örtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Hinte - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Am Freitag, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Landesstraße in Hinte zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen bei dem eine Beteiligte leicht verletzt wurde. Der 18-jährige Unfallverursacher aus Hinte beabsichtigte mit seinem Pkw vom Neuen Weg auf die Landesstraße abzubiegen und übersah dabei eine dort mit ihrem Pkw fahrende 27-Jährige aus Hinte. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß. Die 27-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und dem Krankenhaus zugeführt. Die Fahrzeuge wurden vom Unfallort abgeschleppt.

Sonstiges

Großefehn - herausgezogene Leitpfosten

Gegen 14:00 Uhr am Freitag wurde festgestellt, dass diverse Leitpfosten durch Unbekannte in Großefehn, Norderwieke Nord, zwischen dem Mittelweg und der Pollerstraße, herausgezogen und teilweise in den dortigen Kanal geworfen wurden. Der Bauhof Großefehn musste mühsam die Leitpfosten bergen und wiedereinsetzen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 04941 606215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell