Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch und Fahrzeugdiebstahl

Wegberg-Arsbeck (ots)

Am 20. August (Dienstag) drangen bislang unbekannte Täter zwischen 1 Uhr und 3.20 Uhr in ein Wohnhaus an der Bücher Straße ein. Sie stahlen einen Pkw-Schlüssel und entwendeten das in der Einfahrt parkende Fahrzeug, einen grauen Fiat Tipo mit Heinsberger Kennzeichen (HS-).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell