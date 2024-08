Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw hat sich am Montag (19. August) gegen 18:40 Uhr an der Kreuzung "Am Lennedamm / Kanalweg" ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 59-Jährige mit seinem Fahrrad den Kanalweg und beabsichtigte nach rechts, in die Straße "Am Lennedamm" einzubiegen. Aufgrund eines geparkten LKW musste der Radfahrer dabei in Richtung Fahrbahnmitte fahren. Zeitgleich kam ihm jedoch eine 46-jährige Autofahrerin entgegen. Die Fahrzeuge kollidierten, wodurch der Radfahrer stürzte. Er zog sich Schürwunden zu. An dem Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem Fahrrad lag dieser im zweistelligen Eurobereich.

