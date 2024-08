Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 38-jähriger Motorrollerfahrer bei Unfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Unfall eines Motorrollerfahrers hat sich am Montag (19. August) gegen 09:15 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen der "Ewiger Straße" und der Straße "Ruterbusch" in Attendorn-Ewig ereignet. Nach eigenen Angaben befuhr der 38-Jährige den Weg und wollte diesen über eine Wiese abkürzen. An einer leicht ansteigenden Stelle verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er zog sich Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Motorroller entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell