POL-HRO: Betrug mit falschem Telefon - Tatverdächtiger in Rostock gestellt

Rostock (ots) - Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr konnten Polizeibeamte den bis dahin vermissten Jugendlichen wohlbehalten in Brandenburg auffinden. Intensive Ermittlungen sowie die Auswertung technischer Daten führten die Rostocker Kriminalpolizei auf die Spur des Jugendlichen, der sich in der Nähe von Potsdam aufgehalten hatte. Der 14-Jährige war in Begleitung eines ...

mehr