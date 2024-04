POL-HST: 74-Jährige verliert rund 25.000 Euro bei einem Fall von Lovescamming (Liebesbetrug)

Stralsund (ots) - Am Dienstagmorgen, dem 02.04.2024 wurde der Polizei in Stralsund gemeldet, dass augenscheinlich zwei Kassenautomaten im Parkhaus Am Langenkanal angegriffen wurden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge waren bisher unbekannte Täter gegen 02:00 Uhr bei einem Automaten erfolgreich und bei einem Weiteren blieb es beim Versuch. Wie viel Geld die Täter letztlich erbeutet haben, ist noch unbekannt und bleibt zu ...

