Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Drogen im Straßenverkehr (DiS)-Tage der Polizeiinspektion Stralsund vom 11.-13.04.2024 mit gemeinsamen Verkehrskontrollen mit der Bundespolizeiinspektion Stralsund und des Hauptzollamtes Stralsund

Stralsund (ots)

Die Verkehrssicherheitsarbeit zählt mit zu den Hauptaufgabenfeldern der Landespolizei M-V. Dabei kommt der Umsetzung der Null-Toleranz-Strategie der Polizei gegenüber Alkohol, Drogen und Medikamenten im Straßenverkehr eine besondere Rolle zu. Im Zuge der aktuellen Einführung des neuen Cannabisgesetzes seit dem 01.04.2024 und der bei den Verkehrsteilnehmern erwartbaren, verstärkt fehlenden Abgrenzung zwischen dem Konsum von psychoaktiven Substanzen und dem anschließenden Führen eines Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr, gilt es weitere negative Auswirkungen zu verhindern. So registrierte die Polizeiinspektion Stralsund im vergangenen Jahr insgesamt 874 Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen im Zusammenhang mit Verkehrsteilnehmern, die unter dem Einfluss von alkoholischen- und/oder anderen berauschenden Mitteln standen und ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führten. Im Vorjahreszeitraum (2022) gerieten den Beamtinnen und Beamten rund 22 Prozent weniger berauschte Verkehrsteilnehmer ins Visier (717 Fälle). Die DiS-Tage setzen sich aus einem Fortbildungstag am heutigen 11.04.2024 und zwei daran anschließende Kontrolltage zusammen. Dabei sollen die bei der Theorieveranstaltung vermittelten Inhalte im Rahmen von mobilen und stationären Verkehrskontrollen praktisch angewandt werden. "Ich erhoffe mir von der diesjährigen Fortbildungsreihe, dass wir als Landespolizei von den Erfahrungen der Kollegen der Bundespolizeiinspektion Stralsund und des Hauptzollamtes Stralsund gemeinsam partizipieren können. Die sich daran anschließenden gemeinsamen Verkehrskontrollen sollen neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit auch unsere bisherige gute Zusammenarbeit fördern." erklärt Polizeioberrat Arne Zarbock als Polizeiführer des Polizeieinsatzes der Polizeiinspektion Stralsund. So wird am 12.04.2024 eine gemeinsame Kontrollstelle auf der BAB 20, Parkplatz Peenetal in Fahrtrichtung Stettin eingerichtet. Am Sonntag finden mobile Kontrollen im Bereich des Landkreises Vorpommern-Rügen statt. Die Kontrollergebnisse werden an jedem Tag zusammengefasst und in Form einer Pressemitteilung am späten Abend veröffentlicht. Details zur Anzahl von Kräften und Einsatzmitteln werden dabei aus einsatztaktischen Gründen nicht genannt. Die Polizeiinspektion Stralsund führte die DiS-Tage im vergangenen Jahr bereits zweimal erfolgreich durch. Auch mit der jetzigen Fortbildungsreihe erhofft sich die Polizei, das rechtskonforme Verhalten der Verkehrsteilnehmer weiter zu fördern und dadurch die Verkehrssicherheit insgesamt zu erhöhen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell