Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Alleinunfall eines 58-jährigen Motorradfahrers hat sich am Samstag (17. August) gegen 10:30 Uhr auf der Straße "Bremke" in Bilstein ereignet. Dabei befuhr der 58-jährige mit seinem Krad die Straße von Benolpe in Richtung Bilstein. In einer Linkskurve stürzte der Fahrer auf regennasser Fahrbahn. Der Unfallbeteiligte wurde von einem Notarzt medizinisch behandelt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell