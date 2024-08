POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Erkelenz-Gerderath (ots) - Aus einer Garage an der Genenderstraße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum 19. August (Montag) ein Mofa der Marke Peugeot mit Versicherungskennzeichen. Um an ihre Beute zu gelangen, öffneten die Täter gewaltsam eine Tür. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

