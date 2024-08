Erkelenz (ots) - Am Sonntag, 18. August, zwischen 1 Uhr und 9.30 Uhr, wurden an der Straße Am Schneller insgesamt sechs parkende Fahrzeuge beschädigt. An allen Pkw wurde eine Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Zur Klärung der Taten bittet die Polizei Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der ...

