Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an mehreren Pkw/ Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am Sonntag, 18. August, zwischen 1 Uhr und 9.30 Uhr, wurden an der Straße Am Schneller insgesamt sechs parkende Fahrzeuge beschädigt. An allen Pkw wurde eine Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Zur Klärung der Taten bittet die Polizei Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Desweitern können Sie Hinweise über unserer Internetseite geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

