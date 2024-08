Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung hat weitreichende Folgen

Weimar (ots)

Zu einem unbekannten Zeitpunkt am Wochenende erlaubten sich derzeit unbekannte Täter einen üblen Streich. Im Bereich der Blitzersäule in der Jenaer Straße finden derzeit Baumaßnahmen statt. Aufgrund der Fahrbahneinengung wird deshalb die Geschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt. Dieses mobile Verkehrsschild wurde erst mittels schwarzem Graffiti unkenntlich gemacht und anschließend auch noch im Straßengraben abgelegt. Somit glaubte eine derzeit unbekannte Anzahl an Fahrzeugführern an die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und wurde somit wahrscheinlich auch "geblitzt". Aufgefallen war die Situation kurz vor Mitternacht einem 38-jährigen Weimarer, der die Polizei informierte. Der Kommunalservice wurde über den Sachverhalt informiert. Die AVS Verkehrssicherung aus Mellingen kümmerte sich um den Austausch des Verkehrsschildes.

