LPI-J: Frontscheibe eingeschlagen

Nohra (ots) - Am Freitagabend befuhr ein 46-jähriger Opelfahrer die BAB 4 und verließ diese an der Anschlussstelle Nohra. In der Absicht nach rechts auf die B85 in Richtung Nohra abzubiegen, missachtete dieser die Vorfahrt eines von links kommenden 42-jähringen Renaultfahrers, wodurch beide PKW miteinander kollidierten. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei verletzt, der Fahrer des Renault schwer. Aufgrund der Schwere des Unfalls mussten beide PKW in der Folge abgeschleppt ...

