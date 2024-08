LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots) - Freitag und Samstag ereigneten sich mehrere Ladendiebstähle in einem Technikmarkt in der Weimarer Innenstadt. Am Freitag entwendete eine 27-Jährige ein Paar Kopfhörer im Wert von 10,00 EUR, nachdem diese bereits ein Mobiltelefon an der Kasse bezahlt hatte, wurde jedoch vom Ladendetektiv im Nahbereich gestoppt. Ebenfalls am Freitag betrat ein 30-Jähriger den Markt, steckte sich eine Festplatte im Wert ...

