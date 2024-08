LPI-J: Ziege zugelaufen

Apolda (ots) - Ein Wildunfall ereignete sich am 03.08.2024 gegen etwa 20:50 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Oberndorf und Kapellendorf. Hier befuhr der Fahrer eines Pkw VW Up die Straße aus Richtung Obernorf in Richtung Kapellendorf als plötzlich ein Reh die Straße querte. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Rückfragen ...

