Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Apolda (ots)

Am 03.08.2024 kam es auf der Kreisstraße zwischen den Ortslagen Willerstedt und Pfiffelbach zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der 81jährige Fahrer eines Pkw Hyundai die Straße aus Richtung Willerstedt kommend in Richtung Pfiffelbach. Der 63jährige Fahrer eines Pkw VW befuhr diese Straße zur gleichen Zeit in die Gegenrichtung. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der Fahrer des Hyundai zu weit auf die Gegenspur und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden VW. Dieser hatte zwar noch versucht auszuweichen, jedoch war dies auf Grund der engen Fahrbahn nicht möglich gewesen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Hyundai nach links in den Straßengraben geschleudert wurde. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40000 Euro. Auch im Bereich der Straße kam es zu leichten Sachschäden.

