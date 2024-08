Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 29.07.2024 und 02.08.2024 kam es in einem noch unbewohnten Wohnhaus in der Bernhardstraße in Apolda zu einem Einbruch. Hier gelangte der oder die noch unbekannten Täter durch Aufdrücken der Haustür in das Gebäude und entwendeten hier aus dem im Umbau befindlichen Wohnhaus verschiedene Elektrowerkzeuge und Baumaterial. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf etwa 20 Euro und das Beutegut hat einen ungefähren Wert von etwa 2300 Euro. Hinweise auf Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei Apolda entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell