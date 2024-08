Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wieder Schmierfinken in Stadtroda unterwegs

Stadtroda (ots)

Unbekannte besprühten Samstag um 0:45 Uhr eine Hausfassade sowie einen Stromkasten in der Felsenkellerhohle in Stadtroda. Mit schwarzer Sprühfarbe wurde der Schriftzug "TSW" aufgebracht. Durch einen Zeugen wurde eine junge, ca. 1,60 m große, männliche Person mit schwarzer Kleidung am Tatort beobachtet. Der Tatverdächtige wäre in Richtung Friedhof weggerannt. Trotz einer sofort eingeleiteten Absuche durch Polizeikräfte blieb der Flüchtige unbekannt. Der durch die Schmierereien entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen zu dem Graffito und den unbekannten Sprayer! Hinweise bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell