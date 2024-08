LPI-J: Fahndung nach vermisstem Mädchen in Jena - Rücknahme der Fahndung

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Ein Ausparkversuch endete am Donnerstagvormittag für einen 42-jährigen Fahrer eines Pkw Ford an einem Poller. Der Mann wollte aus einer Parkbucht auf dem Markt rangieren und übersah den Poller. Der Pkw wurde dadurch beschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

