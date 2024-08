LPI-J: Auffahrunfall mit erheblichen Sachschaden

Jena (ots) - Augenscheinlich seinen Frust hat eine männliche Person am Donnerstagmorgen ausgelassen - an einer Eisdiele. Der Unbekannte schrie im Bereich der Johannisstraße herum und griff im Anschluss einen vor Ort befindlichen Zeitungsstapel. Dieser nutzte er im Anschluss als Schlagwerkzeug und beschädigte so die Scheibe eines Eisverkaufsstandes. Im Anschluss entfernte er sich unerkannt. Die Ermittlungen dauern an. ...

