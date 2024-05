Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Umfangreiche Objektkontrollen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Polizei, Zoll und Stadt haben am Samstagabend, 4. Mai 2024, umfangreiche Objektkontrollen durchgeführt. Ziel der behördenübergreifenden Maßnahme, an der insgesamt knapp 100 Einsatzkräfte beteiligt waren, war das Ahnden von Rechtsverstößen und Kriminalitätsformen aller Art, insbesondere die Bekämpfung der Clankriminalität. Insgesamt kontrollierten die Beamten 25 Objekte im Stadtgebiet. Dazu gehörten unter anderem vier Cafés, eine Spielhalle, fünf Shisha-Shops und 12 Kioske. Polizei, Zoll und Stadt haben dabei unter anderem 34 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und acht Strafanzeigen gefertigt, 27 Verwarngelder verhängt und 57 Anhaltekontrollen von Fahrzeugen durchgeführt. In vier Fällen wurden Tabakprodukte sichergestellt. Als ein Kiosk an der Bismarckstraße in Bulmke-Hüllen kontrolliert werden sollte, flüchteten drei unbekannte, männliche Personen aus dem Objekt. Die Polizeibeamten konnten einen 20 Jahre alten Mann auf der Flucht stellen und in Gewahrsam nehmen. Bei Absuchen des Fluchtweges konnten in einem Gebüsch zwei Plastikbeutel mit augenscheinlich verkaufsfertigem, in kleinen Plastikdosen verpacktem, weißem Pulver, möglicherweise Kokain in nicht geringer Menge, aufgefunden und sichergestellt werden. In dem Kiosk stellten die Beamten weitere Betäubungsmittel sicher. Der Kioskverkäufer, ein 39 Jahre alter Mann, war mit einer Durchsuchung seiner Wohnung im gleichen Haus einverstanden. Auch dort fanden die Beamten Betäubungsmittel und stellten es sicher. Da der Beschuldigte widersprüchliche Angaben zu mehreren tausend Euro Bargeld machte, das er mit sich führte, wurde es ebenfalls sichergestellt. Die Ermittlungen in diesem, wie in allen anderen Fällen, dauern an. Durch Beamte der Stadt wurden unter anderem acht Ordnungsverfügungen wegen Hygienemängeln ausgesprochen. In einem Fall wurden Baumängel festgestellt, in einem weiteren Fall eine Verkaufsuntersagung ausgesprochen. Zollbeamte stellten Verstöße wegen fehlender Besteuerung von Tabakprodukten fest und stellten diese Produkte sicher. Polizeipräsident Tim Frommeyer zu den Kontrollen: "Der Einsatz beweist, dass es Ausdauer braucht, um kriminelle Strukturen zu zerschlagen. Die Polizei Gelsenkirchen wird auch in Zukunft einen langen Atem haben und gemeinsam mit den zuständigen Ordnungspartnern an dem Ziel festhalten, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten und Kriminelle dort zu stellen, wo sie sich aufhalten. Ich danke allen, die diesen behördenübergreifenden Einsatz geplant und durchgeführt haben."

