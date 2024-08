Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Auto mehrfach überschlagen

Kahla (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer hatte am Freitagmorgen Glück im Unglück. Der Mann war mit seinem Opel auf der Landstraße von Kleineutersdorf in Richtung Hummelshain unterwegs. In einer Rechtskurve wich er einem Reh aus und kam fortfolgend von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich sein Fahrzeug und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Unfallfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Opel musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Unfälle mit Wildtieren sind keine Einzelfälle. Alleine an diesem Wochenende ereigneten sich im Saale-Holzland-Kreis fünf weitere Wildunfälle. Es wird nochmals darauf hingewiesen, Wildtieren auf der Fahrbahn nicht auszuweichen, um solche gefährliche Situationen (wie der oben beschriebene Unfall) zu verhindern. Achten Sie deshalb auf Hinweisschilder "Vorsicht Wildwechsel", die im Vorfeld auf mögliche Gefahren mit Wildtieren aufmerksam machen. Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit und bleiben Sie bremsbereit. Bei Sichtkontakt mit Wildtieren schalten Sie ihr Fernlicht aus und Hupen Sie zusätzlich, um die Tiere zu verscheuchen.

