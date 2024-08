Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Apolda (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 02.08.2024 gegen 11:00 Uhr in der Erfurter Straße in Apolda. Hierbei beabsichtigte der Fahrer eines Pkw Fiat 300 rückwärts aus einer Parklücke auszuparken und stieß aus Unachtsamkeit gegen eine dortige Betonmauer. Diese wurde durch den Unfall leicht beschädigt. Am Fahrzeug entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell