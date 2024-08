Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Technikmarkt beliebt bei Langfingern

Weimar (ots)

Freitag und Samstag ereigneten sich mehrere Ladendiebstähle in einem Technikmarkt in der Weimarer Innenstadt. Am Freitag entwendete eine 27-Jährige ein Paar Kopfhörer im Wert von 10,00 EUR, nachdem diese bereits ein Mobiltelefon an der Kasse bezahlt hatte, wurde jedoch vom Ladendetektiv im Nahbereich gestoppt. Ebenfalls am Freitag betrat ein 30-Jähriger den Markt, steckte sich eine Festplatte im Wert von knapp 95,00 EUR in die Tasche seines Pullovers und verließ das Geschäft zielstrebig. Auch er konnte durch den Ladendetektiv angehalten und ins Büro gebeten werden. Am Samstag hielt sich ein 19-Jähriger aus dem Raum Leipzig zusammen mit Verwandten ebenfalls im Markt auf, verhielt sich allerdings bereits verdächtig, sodass der Ladendetektiv auf ihn aufmerksam wurde. Der Beschuldigte nahm ein Paar Kabelkopfhörer aus der Verpackung und steckte sie sich in die Hosentasche. Noch bevor er das Geschäft verlassen konnte, wurde er gestoppt und zum Büro gebracht. Hierbei stellte sich heraus, dass der 19-Jährige noch ein Einhandmesser in seiner Bauchtasche griffbereit bei sich führte. Nun muss er sich wegen versuchten Diebstahls mit Waffe verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell