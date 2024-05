POL-FR: Lottstetten: Vorfahrtsverletzung - Pkw kommt auf dem Dach zum Liegen - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots) - Ein Renault, welcher am Montag, 27.05.2024 gegen 19.30 Uhr eine Panne auf der L 157 hatte, geriet in Brand. Die Feuerwehr Grafenhausen rückte mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften an und löschte das Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Auslöser für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt an der Lichtmaschine. md/tb Medienrückfragen bitte an: ...

