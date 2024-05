POL-FR: Grafenhausen: Feuerwehr löscht brennendes Auto

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 26.05.2024, befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die L 113 (Austraße) von Freiamt kommend in Richtung Auhof. In einer Rechtskurve soll er gegen 14:10 Uhr mehrere Male auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wo es zu einem Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Pkw der Marke Opel kam. Am Opel entstand durch den Verkehrsunfall Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher ...

mehr