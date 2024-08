Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchte Körperverletzung und Sachbeschädigung durch Steinwurf

Heinsberg (ots)

Eine 17-jährige junge Frau aus Langenfeld Eifel wartete am Montag, 19. August, gegen 23.15 Uhr am Bahnsteig an der Ostpromenade, als ein bislang unbekannter Mann zwei Steine aus dem Schienenbett nahm und mit diesen in ihre Richtung warf. Die Steine verfehlten die junge Frau nur knapp, trafen aber die Glasscheibe eines Unterstandes, welche dadurch zersprang. Nach der Tat flüchtete der Täter zu Fuß. Er wr etwa 25 bis 30 Jahre alt, wirkte südeuropäisch, hatte eine schmale Statur, dunkles kurzes lockiges Haar und war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß. Bekleidet war er mit einer roten Jogginghose, weißen Schuhen sowie einem rot-weißen T-Shirt. Er hatte sich eine Plastiktüte um den linken Arm gebunden. Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen oder hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie können auch Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

