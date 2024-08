Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In der Autobahnabfahrt überschlagen

Erkelenz (ots)

Ein 28-jähriger Mann aus Elsdorf war am 18. August (Sonntag), gegen 21.20 Uhr, mit seinem Pkw Hyundai auf der Autobahn 46 in Richtung Heinsberg unterwegs. In der Ausfahrt Erkelenz Ost verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er gegen einen Leitpfosten sowie die dortige Schutzplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach des Fahrzeugs liegend in einem Graben zum Stillstand. Der Fahrer erlitt durch den Unfall nach ersten Erkenntnissen keine Verletzungen. Da der Verdacht bestand, dass er unter der Einwirkung von Alkohol stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

