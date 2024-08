Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall mit drei Fahrzeugen

Am Freitag gegen 16:55 Uhr kam es in der Bahnhofstraße, von der Hallerstraße kommen in Richtung Wilhelmstraße zu einem Auffahrunfall. Eine 31-jährige Daimler-Fahrerin fuhr auf eine, verkehrsbedingt haltende 38-jährige VW-Fahrerin auf und schob diese wiederum auf den Opel einer 36-jährigen. Im VW wurden insgesamt drei Personen (Fahrerin sowie die 19- und 17-jährigen Mitfahrer) leicht verletzt. Über den entstanden Sachschaden liegen noch keine Informationen vor.

Fichtenberg: Feuerwehreinsatz

Am Freitag gegen 16:55 Uhr rückten Rettungskräfte in die Weissenseestraße aus. Dort war es zur Rauchentwicklung in einer Erdgeschosswohnung. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Bewohner beim Kochen eingeschlafen war. Hierdurch kam es zur Rauchentwicklung. Es entstand kein Gebäudeschaden. Die Feuerwehr Fichtenberg war mit 23 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort.

Fichtenau: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 15:45 Uhr kam es in der Marktstraße zu einem Auffahrunfall. Eine 15-jährige Kleinkraftradfahrerin fuhr auf den VW einer 75-jährigen auf und verletzte sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell