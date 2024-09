LPI-G: Polizeieinsatz in Lucka

Altenburg (ots) - Altenburg: Ein bislang unbekannter Täter trieb gestern Abend (04.09.2024) sein Unwesen in der Brüdergasse, konkret im Bereich der dortigen Brüderkirche. So drang er in der Zeit von 19:12 Uhr bis 19:22 Uhr unberechtigt in die Räumlichkeiten ein. Zu diesem Zeitpunkt fand in der Kirche eine Chorprobe statt. Der Einbrecher nutzte diese Gelegenheit und stahl aus einem Vorraum die dort abgelegten Geldbörsen / Taschen von drei anwesenden Personen. ...

