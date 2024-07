Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallzeugen werden gesucht

Pirmasens (ots)

Am 27.07.2024 um 13:55 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Gärtnerstraße/Turnstraße in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Pirmasenserin befuhr mit ihrem weißen Fiat 500 die Gärtnerstraße geradeaus in Richtung Schützenstraße. Eine 67-jährige Pirmasenserin kam aus Richtung Exerzierplatz und wollte mit ihrem schwarzen Dacia geradeaus in die Turnstraße einfahren. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 12.000EUR. Die Kreuzung wird durch eine Lichtzeichenanlage geregelt. Beide Unfallbeteiligte gaben an, dass sie Grün gehabt hätten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

