POL-PDPS: Lemberg - Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Pirmasens (ots) - Am 26.07.2024 zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr parkte der Geschädigte mit seinem grauen VW Polo in der Gasstraße in Pirmasens, vor der dortigen Pizzeria, am rechten Straßenrand in einer Parkbucht. Ein bislang unbekannter Beschuldigter streifte vermutlich beim Vorbeifahren den parkenden PKW. Hierbei entstand auf der Fahrerseite ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der ...

