POL-PDPS: 1. Veranstaltungstag des Stadtfestes

Zweibrücken (ots)

Der 1. Tag des diesjährigen Zweibrücker Stadtfestes wurde witterungsbedingt bis ca. 21:30 Uhr weniger stark besucht als in den Vorjahren. Danach waren einige Örtlichkeiten gut besucht, wodurch auch das polizeiliche Einsatzaufkommen zunahm. Ab ca. 23:00 Uhr setzte Starkregen ein, weshalb ab ca. 00:00 Uhr starke Abwanderungstendenzen festzustellen waren. Zuvor kam es zu zwei Körperverletzungsdelikten, bei denen die beiden Geschädigten jeweils leicht verletzt wurden. Bei der polizeilichen Aufnahme der einen Körperverletzung beleidigte der 30-jährige, stark alkoholisierte Mann die Polizeibeamten, weshalb ihm ein Platzverweis erteilt und gegen ihn eine Strafanzeige erstattet wurde. Dem Platzverweis kam er zunächst nach. Ca. 3 Stunden später erschien er erneut, worauf er in Gewahrsam genommen wurde. Bei einem polizeibekannten 19-jährigen Stadtfestbesucher konnte bei einer Kontrolle ein beidseitig geschliffenes Bowiemesser aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ab 01:00 Uhr kam es dann noch zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW in der Hilgardstraße. Der 20-jährige alkoholisierte Beschuldigte konnte im Rahmen der Fahndung ermittelt und angetroffen werden. Es folgte noch eine Körperverletzung, bei der ein 30-jähriger durch den Faustschlag eines 36-jährigen im Gesicht stark verletzt wurde. Der Geschädigte wurde medizinischer Behandlung zugeführt, der Beschuldigte in Gewahrsam genommen. | PIZW

