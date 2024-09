Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Hoher Sachschaden nach Brand von zwei Sattelzügen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Aus bislang unbekannter Ursache geriet auf einem Firmengelände am Harderberger Weg eine Sattelzugmaschine samt Kühlauflieger in Brand. Das Feuer griff auf einen weiteren Sattelzug, ebenfalls eine Zugmaschine und Kühlauflieger, über. Die Fahrzeuge wurden dabei stark beschädigt, konnten jedoch vollständig durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 800.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

