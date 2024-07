POL-MK: Mit 95 statt 50 km/h gemessen: Fahrverbot

Werdohl (ots) - Am Montagmorgen wurde die Polizei um 2:30 Uhr zur Gildestraße gerufen. Zeugen beobachteten, dass ein Mann einen dort befindlichen Zahlautomaten an einem Waschpark mit einer Brechstange öffnen will. Bei Eintreffen der Polizei flüchtete er zu Fuß, konnte jedoch durch die Polizeikräfte in der Nähe überwältigt werden. Er trug Werkzeuge bei sich, jedoch keine Ausweisdokumente. Auf der Polizeiwache Werdohl konnte seine Identität festgestellt werden. Die ...

