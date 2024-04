Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwer verletzte Radfahrerin in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Eine 61-jährige Fahrradfahrerin aus Rheda-Wiedenbrück zog sich Samstagabend (27.04., 23.45 Uhr) schwere Verletzungen zu. Ersten Ermittlungen nach beabsichtigte sie am Ostring von ihrem Rad zu steigen, um dieses an einer Hauswand abzustellen. Dabei zog sie sich den Ermittlungen nach schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Da sie unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr im Krankenhaus Blut abgenommen.

