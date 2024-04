Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrerin bei Unfall mit alkoholisiertem Autofahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Sonntagabend (28.04., 20.25 Uhr) kam es in Höhe einer Grundstücksausfahrt auf der Westerwieher Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Autofahrer beabsichtigte zum Unfallzeitpunkt mit einem Audi nach links auf die Westerwieher Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 64-jährige Fahrradfahrerin die Westerwieher Straße in Richtung Rietberg. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin aus Rietberg und dem Audi des Hövelhofers. Die Radfahrerin fiel zu Boden. Sie erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde durch einen Arzt Blut abgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

